Emergenza... simulata. La Pubblica assistenza attiva corsi salvavita per futuri soccorritori

Al via il corso base della Pubblica assistenza per diventare soccorritore: trenta ore di formazione e lezioni gratuite. I futuri soccorritori potranno salire a bordo delle ambulanze e gestire le emergenze del 118, oppure svolgere uno dei tanti servizi che offre la Pubblica assistenza a livello territoriale. Si parte il 19 maggio. È possibile iscriversi entro il 16 maggio e i posti sono limitati a 25 aspiranti volontari. Il corso serale della durata di 30 ore si svolgerà nella presso la sezione di Marina di Massa della Pubblica assistenza, in via don Carlo Gnocchi 5.

Le lezioni saranno tenute da personale qualificato e volontari esperti, che alterneranno la formazione teorica a simulazioni pratiche. Il corso servirà a formare operatori del soccorso competenti, pronti a intervenire in situazioni di emergenza e dare il loro contributo a sostegno della comunità. I partecipanti avranno modo di apprendere le tecniche di base del primo soccorso, dalla rianimazione cardiopolmonare al trattamento delle ferite, acquisendo nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia, che serviranno ad acquisire le conoscenze indispensabili nel campo della gestione delle emergenze sanitarie.

"Con questo corso vogliamo formare operatori preparati e motivati, in grado di fare la differenza nelle situazioni di criticità – spiega il presidente della Pubblica assistenza, Fabrizio Giromella –. La cura del prossimo è l’attività prioritaria della nostra associazione e diventare soccorritore è una possibilità di crescita personale, ma anche un’opportunità per mettersi a servizio degli altri. Il volontariato –conclude Giromella –, ha il potere di garantire un futuro migliore per tutti, nell’ottica di costruire una società sempre più solidale e soprattutto inclusiva".

Il programma include tra gli argomenti i principi di base del primo soccorso, manovre di disostruzione, la gestione delle patologie tempo dipendenti, e tutti gli altri insegnamenti utili per salvare vite umane. Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile in tutte le sezioni della Pubblica Assistenza: Carrara, via Roma 23, Fossola, viale XX Settembre 41b, Avenza, via Luni 24, Marina di Carrara, via Nazario Sauro 68, Marina di Massa, via don Carlo Gnocchi 5, Massa, via Vincenzo Giudice 5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente della formazione della Pubblica assistenza, Gianni Tonazzini, al numero 389 6504704 o all’indirizzo email [email protected]

Un modo concreto quindi per far conoscere alla cittadinanza quelle che sono le pratiche di soccorso, soprattutto per coloro che andranno poi nella pratica a intervenire in maniera concreta, sul campo, per salvare vite.