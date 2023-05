Elfi e streghe al chiaror di Luna Passeggiata notturna a Torano

Una camminata all’insegna della magia per andare a conoscere il ‘buco della luna’. La organizza la Pubblica assistenza per domenica 18 giugno: tredici chilometri pensati per far immergere i partecipanti in un’atmosfera da fiaba con elfi e streghe. Il percorso prevede di toccare un dislivello di 50 metri sopra al livello del mare: partenza alle 8 da piazza Matteotti, Ponte di Ferro, Miseglia Bassa, Miseglia Alta, San Giuseppe, Buco della Luna, Torano, Monte d’Arme, Gragnana, Sorgnano con arrivo previsto per le 13.

L’iscrizione comprende i punti ristoro (bombolone e pranzo), l’intera camminata sarà supportata dai mezzi della Pubblica assistenza, e in caso di necessità si può essere trasportati alla tappa successiva. La camminata nei boschi degli elfi è stata presentata ieri mattina nella sede della Pubblica di via Roma dal presidente Fabrizio Giromella. "Si chiama buco della luna o cava della luna – ha spiegato Giromella –, il luogo misterioso e al tempo stesso affascinante che si trova sulle prime alture delle Alpi Apuane, esattamente a Torano. Il suo nome deriva dal fatto che nelle notti di plenilunio, la luce della luna che si staglia al di sopra del grande squarcio nella roccia, la illumina completamente fino ad abbracciare nel suo cono luminoso anche l’intero edificio abbandonato dell’ex cementificio adiacente ad essa. La cava infatti era l’unica del comprensorio di Carrara, adibita non per il marmo, ma per fornire rocce per realizzare cemento".

"Ormai – prosegue – è chiusa da più di 50 anni ed insieme a lei anche il cementificio, che adesso ormai dismesso e fatiscente domina con il suo imponente scheletro di cemento la vallata di Torano con il suo fascino indiscutibile e misterioso. Dagli anni ‘30 dalla cava venivano estratte le pietre da polverizzare per essere trasformate in cemento. La produzione cessò negli anni ‘60, e da quel giorno la struttura andò in disuso. Suggestivi sono i resti dei finestroni quadrati da cui si ammira il borgo di Torano, completamente coperti da murales che ne fanno una interessante ed involontaria galleria d’arte a cielo aperto, una street art di grande effetto che solo per questo motivo merita di essere visitata".

L’iscrizione alla camminata si può fare entro il 16 giugno e costa 18 euro per gli adulti e dieci per i ragazzi. Nel costo sono compresi la colazione e il pranzo. Per partecipare è necessario indossare scarponcini da trekking. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata alla domenica successiva. Per informazioni chiamare il 335 52.998.09.

Alessandra Poggi