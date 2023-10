Edifici scolastici più sicuri. Barsanti, tempi rispettati. Entro marzo via ai lavori

Un’altra scadenza rispettata dalla Provincia all’interno dei 14 progetti finanziati con il Pnrr, il Piano Nazionale di ripresa e resilienza: è quella che riguardava l’approvazione del progetto esecutivo per la sostituzione edilizia attraverso la demolizione e la ricostruzione dell’Istituto Barsanti di Massa. Si è concluso infatti entro la fine di settembre il percorso di verifica affidato a una società esterna, come previsto dalla normativa. Quindi, attraverso due determine del settore edilizia scolastica e patrimonio, è stato prima validato il progetto esecutivo e successivamente approvato per un costo complessivo di 12 milioni e 52 mila euro. Nel frattempo, nel rispetto della procedura speciale a cui l’ente di Palazzo Ducale aveva aderito, si è conclusa con l’aggiudicazione dei lavori la procedura di gara da parte di Invitalia: sono attualmente in corso da parte della stessa le verifiche dei requisiti ma la Provincia può procedere con quello che nell’iter è indicato come Oda (Ordine di attuazione) e successivamente col contratto attuativo. Lo scadenzario del Pnrr per il Barsanti prevede l’avvio dei lavori entro la fine di marzo 2024. Sono 14 in totale i progetti della Provincia finanziati dal Pnrr per un importo totale di oltre 43 milioni di euro.

"L’approvazione del progetto esecutivo del Barsanti ci consente di rispettare il cronoprogramma ed essere in linea con le scadenze previste per 13 dei 14 progetti finanziati dal Pnrr – dice il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti –. Ci resta una sola scadenza da rispettare quest’anno, entro il 31 dicembre, e riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione della palestra del Belmesseri a Pontremoli. Facendo un bilancio complessivo possiamo dire che abbiamo già 8 cantieri avviati e, compreso il Barsanti, 5 interventi aggiudicati con i lavori da avviare. Siamo soddisfatti di questi risultati, non era scontato riuscire a rispettare i tempi in un quadro generale in cui diversi enti lamentano difficoltà rispetto alle scadenze, in considerazione anche della situazione generale delle Province e della nostra anche per la esigua disponibilità di risorse umane. Mi sembra doveroso quindi complimentarsi e ringraziare tutti coloro che all’interno della Provincia hanno reso possibile questo risultato. Quando tutti gli interventi saranno avviati avremo 14 cantieri che ci permetteranno di cambiare davvero il volto di molti edifici anche in termini di sicurezza: è comunque necessaria la collaborazione di tutto il mondo scolastico per superare difficoltà ed eventuali disagi legati alla presenza dei cantieri. Ma alla fine dell’ultima scadenza nel 2026 scopriremo che il... gioco è valso per tutti la candela". Questo l’elenco degli interventi finanziati dal Pnrr

Iti Meucci Massa (completamento officine e laboratori, telone pavimento palestra) 918.500 euro; Liceo Montessori di Marina di Carrara (adeguamento e messa in sicurezza pareti non strutturali) 660.000 euro; Liceo Pascoli Massa (adeguamento e messa in sicurezza pareti non strutturali e manutenzione copertura) 946.000 euro; Istituto Belmesseri Pontremoli (rifacimento completo copertura) 1.183.600 euro; Liceo Rossi Massa (adeguamento sismico e manutenzione straordinaria Blocco 1 e adeguamento sismico mediante sostituzione edilizia del blocco 3 e degli spogliatoi della palestra) 3.063.610; Polo di Villafranca (quinto lotto realizzazione di nuovi spazi didattici all’interno di struttura sismica esistente) 1.320.000 euro; Liceo Aulla (manutenzione straordinaria e rifacimento copertura con intervento strutturale) 496.067 euro; Ipsia Barsanti Massa (sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione e ricostruzione) 12.052.400 euro; Palestra Istituto Belmesseri Pontremoli (demolizione e ricostruzione) 1.157.100 euro; Istituto Galilei-Liceo Marconi Avenza Carrara (Costruzione nuova palestra) 2.040.000 euro; Polo Villafranca Lunigiana (Costruzione nuova palestra) 1.183.200 euro; Istituto Alberghiero Marina di Massa (sostituzione degli elementi strutturali necessari all’adeguamento sismico, antincendio ed adeguamento igienico funzionale e impianti) 10.600.000 euro; Istituto Zaccagna Carrara (demolizione e fedele ricostruzione di porzione dell’edificio) 3.912.100 euro; Istituto Tacca Carrara (lavori di sostituzione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione) 3.750.000 euro.