Ecco "Pezzi di colore". Favola di un giornalista

Oggi, alle ore 19, sarà presentato al Bagno Sara di Poveromo, per la prima volta in Toscana, il libro di Franco Bonera, "Pezzi di colore". Franco Bonera (nella foto), classe 1951, è entrato all’età di 19 anni alla Gazzetta dello Sport, dove è rimasto per 10 anni, per poi intraprendere un lungo viaggio nel mondo del giornalismo che l’ha condotto in varie testate periodiche dei più disparati settori dell’ informazione, dai settimanali Oggi e il settimanale Sette del Corriere della Sera, ai mensili Moda e Verde. Richiamato in Gazzetta da Candido Cannavò nel 2000, ha fondato e diretto il magazine Sportweek prima di rientrare al quotidiano come vicedirettore. Ha poi diretto settimanali di attualità.

"Pezzi di colore" è la favola di un ragazzo diciannovenne nella redazione di un quotidiano diventando giornalista professionista prima ancora che adulto. Interverranno Laura Lucchini de "Il Salotto di Laura", il consigliere comunale Lorenzo Pascucci, l’opinionista Carolina Violi, Annalisa Cantù, Marco Bernardini, inviato di Tuttosport. Possibilità di apericena su prenotazione al 348 412 6553.