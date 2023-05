Ecco la marcia solidale Festa al campo scuola per aiutare il Camerun

La corsa solidale: un successo per l’istituto comprensivo Massa 6. Oltre 400 studenti hanno animato ieri il campo scuola di via Oliveti, con giochi, percorsi, prove atletiche, gare di resistenza, tiro alla fune e una miriade di tante attività per raccogliere fondi per il Camerun. Un progetto, alla sua seconda edizione per questo gruppo di scuole, nato sui banchi e sfociato in una giornata di puro divertimento e sport sotto ogni forma di espressione. Entusiasta la preside Carmen Menchini: "L’idea di quest’anno – ha detto – era di attuare un lavoro corale. L’anno scorso ogni plesso si era attivato individualmente ma stavolta abbiamo pensato a un spirito di condivisione e comunione. Questo tipo di manifestazioni tira fuori dai bambini un grande spirito di iniziativa perché si attivano con i loro familiari e con gli amici per chiedere un intervento, quest’anno a favore del Camerun per combattere la fame. Ogni bambino – ha ribadito – chiede di versare un contributo per ogni suo giro di campo. Un impegno sportivo e fisico ma anche sociale perchè sa che con il suo operato può fare la differenza. Quest’anno abbiamo unificato le scuole primarie di Mirteto, Alteta, Castagnola di Sotto, Romagnano e la media Parini. Siamo un istituto comprensivo e lavoriamo sulla verticalità e su obiettivi comuni che riguardano in questo caso l’educazione civica".

Entusiasta la risposta anche da parte di tutti i docenti e le famiglie. Infatti, le magliette colorate e i berrettini indossati dagli alunni sono stati creati dai comitati dei genitori dei singoli plessi che hanno fatto un lavoro straordinario. Un appoggio non indifferente è stato offerto dall’associazione ’Contro la fame’, rappresentata da Alessio Tasselli, una rete nazionale e internazionale per un progetto che dà lustro alla nostra città, e da Evam che ha offerto l’acqua Fonteviva a tutti i ragazzi. Parole colme di emozione anche da parte di Giorgio Berti, presidente del comitato territoriale Uisp Massa Montignoso: "Sono felice ed entusiasta di avervi qui oggi – ha affermato – per una giornata all’insegna dello sport. Auspichiamo che la vostra presenza al campo scuola, che noi gestiamo, diventi una costante per il bene vostro e di tutti coloro che vogliono fare attività motoria in un clima di divertimento e spensieratezza. Le nostre porte sono sempre aperte".

I ragazzi si sono cimentati in tanti percorsi motori. Ognuno diverso per difficoltà, lunghezza e impegno in base all’età. Giochi ginnici, di equilibrio, velocità, forza e un divertente tiro alla fune. Ogni gioco precedeva la vera e propria prova di corsa che serviva a raccogliere fondi grazie alle promesse dei genitori che si formalizzeranno con donazioni per il Camerun. Durante l’evento, presente anche il delegato Fidal Ernesto Lunardini, ci sono state una bella sfilata e una esibizione dei ragazzi dell’indirizzo musicale diretti dai professori Thomas Luti e Sebastiano Romano.

Vittoria Bertelloni