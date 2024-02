Ecco il quarto Admiral da 55 metri

Prosegue l’attività di allestimento dello yacht Admiral S force 55 che sarà varato entroil 2025. La linea dello yacht prodotto da The i talian sea group nasce nel 2020 con il varo del motoryacht Geco che ha riscosso successo grazie all’eleganza degli esterni uniti allo spirito sportivo. Tra i dettagli innovativi l’area beach deck, servita da una piattaforma da bagno per facilitare l’accesso al mare, caratterizzata da alte pareti laterali completamente vetrate per proteggere dalle giornate ventose e da una zona prendisole. Con 3 ponti e un sun deck aperto, lo yacht vanta 6 cabine di cui una armatoriale, una vip e 4 per gli ospiti e cabine per i 12 membri dell’equipaggio. Sul ponte superiore, le aree esterne e interne sono collegate tramite una porta di vetro scorrevole che garantisce continuità tra gli ambienti. L’area touch and go si affaccia sulla silhouette dello scafo, mentre sul sun deck è presente una vasca idromassaggio. Gli interni confermano la filosofia estetica di un lusso essenziale e sofisticato con ambienti raffinati sempre eleganti e mai eccessivi. I dettagli sono fondamentali e sottolineano la classicità e allo stesso tempo la modernità dello yacht. Il minimalismo delle forme trova il suo contrappunto nell’uso di materiali come tessuti e marmi, finiture artigianali lussuose.