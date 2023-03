Ecco il Premio Città di Massa nell’ambito della festa della poesia

Lunedì prossimo, alle ore 9.30, a Palazzo Ducale, è in programma un evento per la Festa mondiale della poesia organizzato dal Centro francescano internazionale di studi per il dialogo fra i popoli. Dopo il benvenuto della presidente Maria Luisa Drago, porteranno il saluto tra gli altri il vescovo Mario Vaccari e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti. I relatori sono la professoressa Roberta Bergamini, il professor Giuseppe Benelli, presidente dell’Accademia delle Scienze “Capellini” e presidente della giuria del Premio Città di Massa, il professor Walter Fiani responsabile ’Scuola’ della diocesi, lo scrittore Corrado Leoni, il giornalista Riccardo Jannello, in ricordo del padre Giovanni (giornalista, poeta, commediografo) e l’artista e poeta dialettale Fabio Cristiani.

Nell’occasione verrà conferito il Premio Ccittà di Massa 2023 a under e over 18 nonchè Il premio alla carriera a Paolo Milani, Gabriella Izzo e Fernando Petroli. Premi speciali saranno assegnati a Nedda Mariotti e Marco Betti. Non mancheranno intermezzi musicali a cura del maestro organista della cattedrale Giancarlo Piovan e del gruppo studentesco del Liceo Palma diretto dal professor Massimo Montaldi.

Hanno confermato la presenza, oltre al Palma, delegazioni del liceo artistico di Carrara, del liceo scientifico Meucci di Massa, del liceo classico Rossi di Massa. L’evento ha il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Massa, della Camera di Commercio, dell’Ufficiol scolastico provinciale e della scuola “Tessitori di Pace”. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.