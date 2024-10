Ecco il ponte dopo 5 anni. Ora avanti tutta col secondo

"Ponte bagnato, ponte fortunato": il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha inaugurato il primo dei due ponti del Penolo. Sotto una fitta pioggia, alla presenza della popolazione, delle autorità e con la benedizione di Don Riccardo Vergassola, sabato Mastrini ha consegnato l’infrastruttura al traffico veicolare e pedonale. Al fianco del sindaco, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, i consiglieri provinciali ed i sindaci lunigianesi. "È un’opera a lungo attesa e sono stati tanti i momenti di difficoltà che ho condiviso con il presidente Lorenzetti. Ci siamo confrontati con franchezza - ha ironizzato Mastrini - ma abbiamo sempre lavorato per arrivare al risultato".

Rimasto chiuso oltre cinque anni per l’importante intervento di ristrutturazione, il ponte è stao corredato da una passerella pedonale. I lavori, commissionati dalla Provincia, sono stati eseguiti dalla società Mga in collaborazione con i tecnici dello staff provinciale. Mastrini ha ripercorso le tante tappe, fatte anche d’intoppi, con un primo affidamento a una ditta di Latina poi finito in tribunale e una nuova procedura di gara che riazzerava le tempistiche dell’opera. "Ringrazio tutti gli addetti ai lavori, la ditta affidataria ed anche la cittadinanza per la pazienza. Abbiamo informato sempre sulle difficoltà e le persone hanno capito accompagnandoci in questo iter che speriamo sia più corto per il secondo ponte".

Proprio sulla riqualificazione del secondo ponte del Penolo, rimasto aperto a senso unico alternato per sopperire alla chiusura del primo, è ora rivolta l’attenzione. La gara è già stata conclusa con 800 mila euro. Si punta all’affidamento dei lavori entro fine anno. La conclusione dell’opera è fissata in 8 mesi, secondo quanto annunciato da Lorenzetti. "Questa è una delle opere più importanti che inauguriamo come Provincia – ha dichiarato Lorenzetti –. Abbiamo 260 ponti nella provincia e questo era tra quelli pericolosi. A oggi sono 33 i ponti interessati dai lavori di messa in sicurezza, di cui 12 in fase di avvio, 5 in corso e 16 terminati". Ha poi preso la parola Bugliani: "Quest’inaugurazione porta con sé un messaggio importante: quando le istituzioni investono sui ponti e sulla loro sicurezza, investono anche sullo sviluppo del territorio".