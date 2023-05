Ecco il ’Nordic walking’ Lezione al Monte di Pasta

L’associazione Uisp Grande Età odv è lieta di annunciare una lezione dimostrativa gratuita di ’Nordic walking’, aperta a tutti gli appassionati di fitness e camminata nordica. L’evento si terrà domani, lunedì, presso il suggestivo parco del Monte di Pasta, dalle ore 16.45. Il Nordic walking’ o camminata nordica, è un esercizio fisico praticato durante il cammino che coinvolge gli arti superiori attraverso il lavoro ottenuto applicando una forza contro il terreno per mezzo di una coppia di bastoncini. Durante la lezione dimostrativa, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare le corrette tecniche di ’Nordic walking’ sotto la guida esperta di istruttori qualificati messi a disposzione dall’associazione Punto d’Incontro dell’Endas. Saranno forniti bastoncini da ’Nordic walking’ per coloro che non ne sono in possesso. La sessione avrà una durata approssimativa di un’ora e offrirà spunti pratici e consigli utili per trarre il massimo beneficio da questa attività. Il parco del Monte di Pasta offre un ambiente naturale e tranquillo ideale per la pratica del ’Nordic walking. L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, sia principianti che esperti.

Per partecipare, è sufficiente presentarsi al Monte di Pasta domani alle 16.45. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica adatte all’attività fisica. "Non perdete – è il messaggio degli organizzatori – questa straordinaria occasione per scoprire i benefici del ’Nordic walking’ e immergersi nella natura del parco cittadino. Unitevi a noi per una lezione dimostrativa gratuita che vi aiuterà a migliorare la forma fisica e il benessere generale". Per ulteriori informazioni, Uisp Grande Età, tel. 389 5247486.