Ecco i diritti dei carabinieri Nasce il primo sindacato

di Cristina Lorenzi

Sono a servizio dei carabinieri. "Un carabiniere che lavora bene è una garanzia per la sicurezza del territorio". Così anche in provincia si è costituito il primo sindacato dei carabinieri in servizio, Nsc, Nuovo sindacato carabinieri, che si occuperà di rispondere a tutte le esigenze dei lavoratori in divisa. Il direttivo del nuovo sindacato, che dimostra che non sempre si è ’Usi a obbedir tacendo’, vede al comando Giacomo Lorenzetti, segretario generale provinciale, che sarà assistito da Michele Valerio, segretario aggiunto, e da Francesco Aglieri Rinella e Lorenzo Anzalone. Un pool di professionisti decisi a organizzare convenzioni e contratti agevolati per i militari, ma soprattutto a tutelare legalmente laddove ci siano soprusi o difficoltà nel lavoro e nell’organizzazione del servizio.

"Finalmente la legge ha consentito anche ai carabinieri di avere un sindacato – spiega Lorenzetti –: fino a poco fa non era previsto. Pertanto su un centinaio di divise in provincia abbiamo al momento 16 iscritti. Noi cercheremo di mediare con i vertici e in caso di mancato accordo, in via stragiudiziale potremo intervenire. Si tratta di mettere le cose a posto in caso di turni sbagliati, mancanza di riposi, divise obsolete, parco auto difettoso. Tutti quei dettagli che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini oltre a vanificare il nostro lavoro. Tutte le stazioni in provincia – prosegue Lorenzetti – risentono di carenze nell’organico, un problema che si sta verificando in tutto il Paese dove mancano 12mila divise all’appello. C’è una crisi fra i giovani che forse non credono più in questo mestiere.

Noi vogliamo dar voce a tutti gli iscritti, per problematiche e tematiche relative alla nostra professione, per consentirci di essere più vicini al cittadino. Il benessere del lavoratore si ripercuote sulla sicurezza delle città. La nostra struttura è a livello nazionale dove il capitano Ultimo è il responsabile del settore Tutela diritti e legalità, mentre l’ufficio legale è tenuto dall’avvocato Giorgio Carta. Noi offriamo, in quei casi in cui non si trovi un accordo con i vertici, l’assistenza legale gratuita, come ogni sindacato". Per chi volesse saperne di più è attivo il sito www.carabinierinsc.it.