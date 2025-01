"Ecco come aiutare il Pronto soccorso"

Sinistra Italiana interviene sul ’nodo’ sanità. "Un nostro ricovero – afferma Cesare Valesi – al pronto soccorso del Noa ci ha permesso di farci conoscere l’importanza e il valore di questo primo intervento della sanità. Abbiamo colto l’occasione per avere informazioni su come funziona il ps. Si va dal codice bianco per casi meno gravi al rosso, passando , in caso di necessità, agli intermedi giallo e verde. Poi avviene il passaggio all‘obi (osservazioni breve intensive), struttura adiacente, da qui i pazienti saranno dimessi o trasferiti in reparto. A nostro parere i medici di famiglia potrebbero essere coinvolti a gestire nel codice bianco aiutando a evitare il sovraccarico il pronto soccorso".