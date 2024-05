Eccellenze sanitarie. Cambio al vertice. Arriva il dottor Baldetti

Il dottor Gianni Baldetti è il nuovo responsabile di Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella delle Apuane. Sostituirà la dottoressa Gina Tassinari andata in pensione da poco. Baldetti proviene dall’azienda ospedaliero universitaria di Pisa, dove faceva parte dal 2017 della ‘Breast Unit’ diretta dalla professoressa Manuela Roncella. "Sono davvero felice di tornare a casa – ha detto Baldetti – Oltre alla direzione dell’Asl, in questo momento mi sento di ringraziare almeno due persone. Grazie prima di tutto alla professoressa Manuela Roncella, mia direttrice di struttura negli ultimi 8 anni, che mi ha formato come professionista e come uomo. Poi un doveroso ringraziamento lo rivolgo alla dottoressa Gina Tassinari, medico di altissimo spessore e da sempre autentico baluardo nella lotta al tumore al seno nella provincia di Massa Carrara. Sono anche fiducioso di poter formare, in questo territorio, un team che sia altamente professionale e garantisca alti standard qualitativi nella lotta contro il tumore al seno".

Dopo il pensionamento della dottoressa Gina Tassinari la direzione dell’Asl si è impegnata a garantire la continuità del servizio e lo ha fatto in una fase iniziale direttamente con il responsabile dell’unità operativa aziendale di chirurgia ricostruttiva della mammella Leonardo Barellini, in collaborazione con la dottoressa Serena Sergiampietri dell’unità operativa di Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella delle Apuane.

Baldetti a partire dal 2001 ha lavoro nella struttura di chirurgia generale del presidio ospedaliero di Massa come referente dell’attività ambulatoriale di senologia chirurgica, eseguendo indagini diagnostiche non invasive (visite senologiche, biopsie e agoaspirati ecoguidati) e attività di sala operatoria. Dal 2013 ha proseguito l’attività ambulatoriale e di sala operatoria nel presidio ospedaliero di Carrara sviluppando le tecniche di chirurgia oncoplastica ricostruttiva della mammella. Dal 2015 è stato poi istituito il gruppo multidisciplinare della Asl 1 di Massa e Carrara nell’ambito della Breast Unit interaziendale (Massa Carrara, Viareggio e Lucca), nella quale gli è stato conferito l’incarico di chirurgo senologo con attività lavorativa interamente dedicata a questo percorso.

Da 2017 fino ad oggi il dottor Baldetti è stato dirigente medico nell’ambito del centro senologico di Aoup con ‘incarico di comprovata professionalità e specializzazione’, in particolare come responsabile dell’attività ambulatoriale e referente dell’accesso prioritario per le pazienti con carcinoma mammario.

La direttrice dell’azienda Usl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, spiega che "con la nomina di un professionista valido come il dottor Baldetti, si consolida la capacità dell’ospedale Apuane di offrire alle donne inserite nel percorso dedicato al tumore alla mammella qualità ed efficienza, ponendo sempre le pazienti al centro del percorso diagnostico e terapeutico".