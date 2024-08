E’ morto Luca Nannini. Commercialisti in lutto

Addio al commercialista Luca Nannini, revisore dei conti all’Internazionale Marmi e macchine di Marina di Carrara e presidente unico di Ersu. Aveva 55 anni, lascia la moglie e i due figli. Nannini, originario di Pietrasanta, era molto conosciuto a Carrara per i numerosi ruoli di prestigio che ricopriva e ha ricoperto in passato.

Era presidente del collegio dei revisori di Imm, revisore del collegio di Nausicaa. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente sui social, con i sindaci di Carrara e di Forte dei Marmi che hanno fatto le condoglianze alla famiglia. Tantissime le attestazioni di stima verso questo professionista. Nannini era un commercialista serio e preparato, una figura di alto livello anche dal punto di vista umano e personale. "A lui e alla sua famiglia giungano le condoglianze di tutta l’amministrazione comunale", ha scritto la sindaca Serena Arrighi. Massimiliano Lencioni, a nome dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Massa Carrara, ha ricordato con dolore il collega Luca Nannini. "Un pensiero di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, ai collaboratori di studio e a tutte le persone a lui care", ha scritto Lencioni. Nannini, persona seria e professionista preparato, fino a pochi giorni fa amministratore unico di Ersu, circa una decina di giorni fa era stato colpito da un infarto ed era in coma farmacologico da allora.

La famiglia, i colleghi e gli amici hanno tifato per lui, senza maiperdere le speranze, fino alla fine, ma Nannini non è riuscito a vincere la battaglia per la vita lasciando tutti nel dolore I funerali oggi alle 16 alla chiesa dei frati a Vittoria Apuana di fronte al San Camillo.