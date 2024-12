E’ morto l’ex portiere. Bocchini

La Carrarese perde un altro giocatore simbolo. In questi giorni è scomparso Adelmo Bocchini (nella foto), storico portiere azzurro degli anni Sessanta. Aveva 87 anni e debutto nella stagione ’62-’63 in serie D, quando la Carrarese vinse il campionato. Vestì sempre la maglia azzurra fino al ’66-’67 con la Carrarese in C. Tra i pali ha registrato settanta presenze. Dopo il ritiro dal mondo del pallone aveva comprato e gestito l’ex hotel Margherita di Marina di Carrara. Il suo albergo era la tappa fissa della Carrarese di Marcello Lippi e Luigi Simoni. Il suo albergo era il luogo dove gli azzurri trascorrevano i ritiri. La notizia della sua scomparsa si è diffusa sui social con molti commenti di cordoglio. Tanti messaggi di condoglianze, ma anche tanti ricordi della Carrarese che fu e quando le fotografie erano ancora in bianco e nero e le partite casalinghe erano vissute come grandi eventi sportivi. Molti i tifosi che l’avevano conosciuto e si sono detti rattristati per la perdita di un altro personaggio simbolo della Carrarese degli anni d’oro. E c’è anche chi ricorda Bocchini durante una partita allo Stadio dei Marmi, quando l’arbitro al novantesimo fischiò un rigore inesistente contro la Carrarese. Tutti i tifosi iniziarono a protestare e lui andò a rassicurarli dicendo "aspettate che almeno lo calcino". E infatti lo parò tra gli applausi di tutti i presenti. In città l’aveva portato Italo Allodi, calciatore e in seguito dirigente sportivo che in quegli anni giocò nella squadra cittadina.