E’ morto Girolamo Ciulla. Il mondo dell’arte in lutto

E’ a Massa, nella piazza di Castagnola, una delle opere dello scultore Girolamo Ciulla, morto ieri a 71 anni alla Rsa Villa Ciocchetti, dov’era ricoverato per il progressivo peggioramento della malattia di cui soffriva. Era considerato tra i più grandi del firmamento artistico contemporaneo. E anche lui, al pari di Botero, Mitoraj, Theimer e molti altri, aveva lasciato la propria terra d’origine per Pietrasanta contribuendo al mito della Piccola Atene. I suoi tre coccodrilli in travertino nella piazza di Castagnola attraverso la sua arte hanno perso ogni parvenza di ferocia e sembra tre pacifici ‘gattoni’ pronti a giocare con i bambini.

Proprio vent’anni fa in piazza Castagnola veniva inaugurato il suo monumento: tre grandi coccodrilli di marmo. Un Coccodrillo in bronzo è invece collocato a Marina di Pietrasanta. Altre sue opere monumentali sono a Seul in Korea, ad Assuan in Egitto e a Malindi in Kenia. Girolamo Ciulla era approdato in Versilia nel 1983. La salma di Ciulla resterà esposta alla cappellina della Croce Verde, con i funerali fissati lunedì alle 15 in Duomo a Pietrasanta, di cui il grande scultore era cittadino onorario.