E’ morta . Simonetta . Orlandi

Lutto nel mondo della sanità per la prematura scomparsa di Simonetta Orlandi, operatrice del Cup di Avenza. A dare l’annuncio è stata la stessa azienda sanitaria, che ha voluto ricordare con affetto Simonetta per 27 anni allo sportello. Una dipendente che con il suo prezioso contributo era riuscita a farsi stimare e amare le sue doti umane. Simonetta si è spenta all’età di 50 anni, dopo 10 mesi di malattia e sofferenza. L’ultimo saluto stamani, alle 10, alla sala del commiato della Pubblica assistenza, poi la salma sarà portata a Turigliano.

I colleghi la ricordano con affetto e commozione: "I colleghi del front office del Cup della zona Apuana esprimono il loro cordoglio per la prematura scomparsa della collega Simonetta Orlandi, operatrice del Cup di Avenza – scrivono –. Simonetta ha operato per 27 anni nei Cup apuani, portando il suo prezioso contributo professionale e facendosi stimare e amare anche per le sue doti umane. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano anche le più sentite condoglianze a nome della direzione dell’Asl Toscana nord ovest".

Anche il presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto ricordare Simonetta. "Il sistema sanitario regionale si stringe per la prematura scomparsa di Simonetta Orlandi, operatrice del Cup di Avenza – ha scritto Giani su Facebook – dove si è fatta stimare e amare anche per le sue doti umane. Alla famiglia e ai colleghi il cordoglio della Toscana".