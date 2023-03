E’ morta al Noa Giuseppina Ceci

Palazzo civico in lutto per la morte di Giuseppina Ceci, suocera dell’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni. La donna era malata da tempo e si è spenta ieri mattina al Noa, dove era stata ricoverata dopo una degenza in una struttura sanitaria. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa della sua amata Torano. Giuseppina aveva 85 anni e lascia i figli, i fratelli Francesco e Marco. Appresa la notizia della scomparsa di Giuseppina, la giunta comunale si è subito stretta attorno alla famiglia dell’assessore Elena Guadagni. La salma sarà da stamani alle 11 all’obitorio per l’ultimo saluto. Madre e donna di altri tempi Giuseppina era molto conosciuta a Torano, quel paese natale che domani si riunirà nella chiesa parrocchiale per darle l’ultimo saluto e abbracciare la sua famiglia.