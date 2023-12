E il porto cresce ancora. Nuova palazzina dei piloti: "Strategica per i servizi"

CARRARA

Una palazzina moderna e attrezzata per supportare al meglio i piloti del porto. Inaugurata ieri mattina al porto di Marina di Carrara la nuova struttura operativa dedicata ai piloti che prestano il servizio in ausilio alla centrale della Capitaneria di Porto e alle navi dell’utenza portuale. La nuova palazzina di due piani è situata lungo la banchina servizi, sul lato di levante del complesso; una collocazione strategica per garantire ai piloti di poter operare nelle migliori condizioni possibili. Al suo interno tanti strumenti nautici moderni di tipo tecnico, con supporti cartografici, meteorologici e apparati radio di ultima generazione. Sul retro del primo piano, anche una terrazza vista mare con cui è possibile seguire le rotte in uscita e in entrata dal porto, oltre alla dotazione di barche a disposizione dei piloti stessi, proprio sotto alla palazzina lungo la banchina. E dalla bella terrazzina al primo piano, don Alessandro Biancalani ha recitato la sua preghiera di benedizione alla nuova struttura prima del taglio del nastro. Tante le autorità presenti in banchina, dal presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure orientale, Mario Sommariva, al comandante della Capitaneria Monica Mazzarese, il vicepresidente della Federazione italiana Piloti dei Porti, Fabio Pagano e l’assessore del Comune di Carrara Carlo Orlandi. Al taglio del nastro anche Costanza e Antonio Musso del Gruppo Grendi e alcuni alunni del primo anno dell’istituto nautico Fiorillo di Marina accompagnati dai docenti. Visibilmente felici i due piloti che lavoreranno nella palazzina, il capopilota Michele Vullo e il collega Michele Esposito, che hanno mostrato ai presenti l’organizzazione interna della struttura. Nella squadra di lavoro sarà presente anche una giovane leva, Alessandro Tedesco. "Essendo un posto così piccolo, posso dire che qui siamo una famiglia – ha commentato il comandante Vullo – e non è tanto per dire, lo è realmente. Ci confrontiamo tra piloti, rimorchiatori, ormeggiatori, lavorando ogni giorno assieme, con una sinergia tale e una voglia di fare gruppo, che si nota quotidianamente in qualsiasi situazione in porto". Tra gli interventi seguiti al taglio del nastro, con i ringraziamenti e i saluti del vicepresidente della Federazione piloti Fabio Pagani e della comandante della Capitaneria Monica Mazzarese, spazio anche per alcune riflessioni del presidente Mario Sommariva sul nuovo piano regolatore portuale, atteso fiduciosamente grazie soprattutto a un iter che dovrebbe concludersi ormai entro pochi mesi. "I piloti sono un cardine del funzionamento del porto – ha detto Sommariva – con un lavoro spesso oscuro ma importante, con continuità e in ogni condizione. Questa nuova palazzina restituisce maggior dignità, accoglienza ed efficienza alla banchina. Un momento che voglio collocare nel grande rilancio e crescita del porto nella prospettiva del nuovo piano regolatore. Siamo nella fase di definizione della valutazione ambientale strategica, non sarà un percorso semplice però è avviato e si concluderà, lo chiuderemo si spera nel primo semestre del prossimo anno".

Daniele Rosi