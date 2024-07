Due giorni per tornare al passato. Avenza si tuffa nel Medioevo. Figuranti, show, giochi e mercato

Sabato e domenica ad Avenza torna la festa medievale organizzata dalla Pro loco sulla via Francigena, giunta alla sua undicesima edizione. Dalle 19 e fino a tarda notte il centro si animerà di personaggi e giochi d’altri tempi con tanti spettacoli itineranti e musica live. Nel giardino di Casa Pellini sarà allestita una zona rievocativa con figuranti e riproduzioni di ambienti dal sapore medievale che saranno realizzati dall’associazione ‘Sole e Acciaio’: un accampamento di fine Tredicesimo secolo con macchina d’assedio, mentre il ‘Collegium Lunae’ di Marina di Carrara riproporrà gli antichi mestieri cui l’amanuense ed il maestro d’armi, I Von Neuberg rievocheranno scene di vita dei campi di una famiglia nobile della di fine del ‘200.

Ci saranno poi gli artigiani di un tempo: il vetraio, il tintore, il tessitore e il liutaio. In piazza Finelli l’associazione Zoert sarà presente con una serie di postazioni di giochi antichi per tutte le età e in piazza della Scuderia grandi e piccini potranno cimentarsi nella realizzazione di giochi in legno a tema medievale. Gli spettacoli fissi e itineranti saranno distribuiti in piazza Finelli, piazza Lucetti e lungo la direttrice di via Gino Menconi. Di scena fuoco, fachiro e trampoli con ‘Circotà’, giocoleria circense con ‘Lo Sonnambulos’, musica medieval Rock eseguita dalle trascinanti ‘Bestie di Bacco’, e lo spettacolo di magia comica dei Lucuthea. In occasione delle due giornate di festa si esibiranno il gruppo musicale nostrano ‘I Marconi’ e il coro gospel ‘The Old Tower Choir’, diretto da Francesca D’Angelo.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Carrara nell’area del centro storico sarà allestito un mercato a tema medievale, mentre l’area di piazza Gino Lucetti sarà adibita a mercato straordinario. La Pro loco coglie l’occasione per ringraziare il Comune di Carrara, la Fondazione cassa di risparmio e la ditta Furrer per il sostegno economico fornito alla manifestazione, Nausicaa per l’allestimento dei punti corrente e il supporto logistico. Un ringraziamento speciale ai ragazzi della Pubblica assistenza e alla parrocchia di San Pietro di Avenza, che rappresentano, insieme ai volontari della Pro loco, il cuore pulsante di Avenza Medievale.