Due fratelli e... un bar. Gabriele e Cristiano gestori del Golden Café

Gabriele e Cristiano Tosku, due fratelli di 21 e 19 anni, dopo un poì di esperienza lavorativa come baristi hanno deciso di fare un passo importante: gestire insieme il “Golden Cafè” di via Poggioletto. "Per noi sarà una bella e nuova esperienza – racconta Gabriele –. E’ sempre stato un mio sogno riuscire ad avere un locale e abbiamo avuto una grande opportunità. Il ‘Bar Gocce’ ha chiuso la gestione e noi siamo subentrati con il Golden Cafè. Siamo specializzati in colazioni, aperitivi, apericene e pranzi di lavoro". L’’avventura dei due fratelli è già cominciata. La famiglia è di origine albanese ma Gabriele e Cristiano sono nati in Italia. Mariana Tosku, che abita a Massa da circa venticinque anni, ha prestato servizio nelle cucine di alcuni noti ristoranti della zona ed è pronta a supportare i figli con pranzi di tradizione locale tipo tordelli alla massese, lasagne stordellate e altre tipicità. "Ho imparato la cucina massese nei ristoranti dove ho lavorato – spiega – e mi piace proporla. Ovviamente la conduzione del bar è di tipo familiare e affiancherò i miei ragazzi. Il lavoro è importante". La famiglia Tosku ringrazia i consiglieri comunali Daniele Tarantino e Giovanna Santi per la visita ricevuta.

A.M.Fru.