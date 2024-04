Due collaboratori tecnici per l’Arpal di Genova

Arpal, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, ha indetto un bando di concorso per la copertura di 2 posti di collaboratore tecnico a tempo pieno e indeterminato per il dipartimento laboratorio regionale di Arpal a Genova. Per partecipare sono richiesti laurea triennale in Scienze e tecnologie chimiche, laurea triennale in Ingegneria o titoli equiparati o assorbenti, per i quali si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. Le prove verteranno su accreditamento dei laboratori di prova, normativa sulla sicurezza, legislazione ambientale e sanitaria applicata agli alimenti e alle acque destinate al consumo umano. Previsto il superamento di prova scritta e orale. La domanda solo online tramite il portale InPA. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Arpat, Via Bombrini, 8 – Genova, telefono 010.6437249 email [email protected].