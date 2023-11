Due anni fa morì per un incendio il sarto Gazzillo

Il 31 dicembre del 2021 perse la vita in un incendio in via Sforza, sempre ad Avenza, Stefano Gazzillo, 84 anni, sarto di origina campana, ma trapiantato in città da quasi 70 anni. L’uomo morì nella sua camera da letto. Fu un tragico incidente, che sconvolse profondamente la comunità avenzina e tutti gli estimatori del grande artigiano conosciuto dalla comunità apuana e non solo. La grandezza di Gazzillo nel confezionare abiti era conoscita in tutta Italia. L’artigiano aveva fondato il suo atelier nel prestigioso Palazzo del Medico di Piazza Alberica. Numerosi i riconoscimenti nazionali ed internazionali ricevuti in carriera, su tutti il titolo di Cavaliere della Repubblica.

A dare l’allarme fu la badante che proprio a quell’ora doveva prendere servizio e che immediatamente chiamò i soccorsi. Sul posto in pochi minuti arrivarono i vigili del fuoco con l’autoscala, entrarono nell’appartamento e iniziarono a spengere le fiamme, ma ormai per l’anziano artigiano non ci fu niente da fare.