Droga nei pantaloni e armi in casa, nei guai un 51enne a Massa

Massa, 1 giugno 2024 – Droga nella biancheria intima e armi in casa. Per questo un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Massa, insospettiti dopo il controllo di una jeep più volte segnalata quale veicolo utilizzato da soggetti dediti ai furti in abitazione.

A bordo del mezzo, che al momento del controllo stava transitando lungo le vie del centro cittadino, c’erano due persone che subito si sono dette estranee alle accuse. Tuttavia l’atteggiamento evidenziato dalle persone fermate non ha convinto i militari i quali, per poter escludere che a bordo del veicolo non fossero occultati strumenti utilizzati per le effrazioni, hanno proceduto ad un’accurata perquisizione: solo a quel punto, con non poco stupore da parte dei carabinieri operanti, sono stati trovati non grimaldelli ma droga.

I due avevano, ben occultati nella rispettiva biancheria intima, cocaina e hashish. Più tardi, nell’abitazione del più anziano, venivano rinvenute e sequestrate una pistola e un fucile da caccia con matricole abrase, una carabina ad aria compressa e numerosissime munizioni. L’uomo, 51enne del posto, che aveva omesso di dichiarare il possesso di circa 120 grammi di cocaina e la non secondaria circostanza di detenere in casa un piccolo arsenale, veniva tratto in arresto per illecita detenzione di armi e stupefacenti e condotto presso il carcere di Massa.

Nei giorni seguenti, l’arrestato è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia da parte del gip del Tribunale di Massa che, dopo aver ascoltato le sue motivazioni a difesa, convalidava l’arresto disponendo la prosecuzione della misura cautelare in carcere in attesa del giudizio di merito. Per il conducente del veicolo, 44enne del posto, trovato in possesso di 5 grammi di hashish, è scattata la segnalazione alla locale Prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida.