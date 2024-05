Drappo viola nella Giornata mondiale della fibromialgia per il riconoscimento di malattia cronica invalidante

Chi in questi giorni si affaccia su piazza Aranci può notare disteso da una delle finestre di Palazzo Ducale un drappo viola: è il segno di vicinanza di Massa-Carrara in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia che si celebra domani. La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce circa 2 milioni di italiani. "Il 12 maggio è la giornata dedicata alla fibromialgia – scrive la sezione provinciale del Cfu Italia, il Comitato fibromialgici uniti – e riguarda tutti i malati e le persone che condividono il nostro cammino: famiglie, amici e colleghi. Negli ultimi anni qualcosa in merito al riconoscimento della patologia come malattia cronica invalidante si è mosso ma è ancora più importante ora unirsi ai milioni di pazienti che chiedono a gran voce di non essere più invisibili". Per informazioni si può contattare la referente provinciale Cfu al 353 4487348.