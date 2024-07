Doppia ’Pastasciutta antifascista“

Doppio evento giovedì con l’iniziativa “Pastasciutta antifascista“ in provincia. Il monte Brugiana è luogo simbolo della Resistenza apuana guidata da Alfredo Gianardi Comandante Vico, mai espugnato dai nazifascisti. Il parco è un sacrario composto da targhe celebrative, cimeli di guerra, installazioni varie. Ideato da Mario Angelotti anch’esso Comandante partigiano detto Conte Giò. Qui la giornata della “Pastasciutta antifascista“ avrà inizio alle 18 col raduno al “Centro Trekking a Cavallo” in località Le Prade. Visita al Parco della Resistenza del Monte Brugiana a cura di Massimo Michelucci e con la collaborazione del C.A.I. di Massa, alle 20 pastasciutta antifascista: cena sottoscrizione 15 euro (Nino 347 5819287, Figoli 334 9289650).

Iniziativa anche a Carrara, a cura dell’Anpi sezione L. Binelli, sempre per giovedì, al via all 19 a Castelpoggio in località La Pala. Il 25 luglio 1943, alla caduta del fascismo, i fratelli Cervi invitarono la popolazione ai festeggiamenti. "Questo 25 Luglio, al fresco dei castagni, invitiamo tutti i sinceri democratici antifascisti a partecipare - dicono gli organizzatori - Vi aspettiamo". Cena, musica, esposizione di quadri partigiani. Ingresso 22 euro, bambini 10 (328 4189938). Durante le pastasciutte antifasciste si potrà firmare per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata.