’Donna chiama donna’. Il centro cerca volontari

Lo sportello ’Donna chiama donna’ cerca volontari. In Comune è partita la procedura comparativa per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato, o di un’associazione di promozione sociale per la gestione del Centro antiviolenza ‘Donna Chiama Donna’ del Comune di Carrara per donne e minori vittime di violenza. "Il centro antiviolenza è un’eccellenza non solo per la città di Carrara, ma per tutto il territorio e per questo l’amministrazione è impegnata nel valorizzarlo e potenziarlo – dice l’assessore alle Pari opportunità Roberta Crudeli –. Questo impegno si traduce non solo con un aiuto concreto nelle tante iniziative di prevenzione, informazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne portate avanti dal centro, ma anche in aumento degli stanziamenti che il prossimo anno passeranno da 12 a 18mila". La domanda di partecipazione va presentata entro e non oltre le 13 di lunedì 23 ottobre 2023, inviando la documentazione all’indirizzo pec comune.carrara@postecert.it La documentazione è disponibile sul sito del comune web.comune.carrara.ms.it