Doni e solidarietà dell’Ada agli anziani del Regina Elena

Il dono che diventa un momento di condivisione, un punto di contatto fra occhi e anime che per un giorno possono vivere qualcosa di diverso, scambiarsi un sorriso e un abbraccio che incarnano l’essenza stessa del Natale. Così l’Ada, Associazione per i diritti degli anziani, di Carrara e Fosdinovo, ha rinnovato la tradizionale visita natalizia agli anziani ospiti della casa di riposo Regina Elena di Carrara. Un’iniziativa che la presidente Laura Menconi porta avanti da diversi anni, cercando ogni volta una formula diversa e originale. Quest’anno ha portato agli anziani della casa di riposo panettoni in dono, offerti dalla cooperativa cavatori di Gioia, e tutti insieme hanno partecipato alla messa di Natale. "Come sempre, è un momento molto emozionante – racconta la presidente Menconi – perché si respira il vero spirito del Natale, si passa del tempo insieme, ci si scambiano ricordi, sorrisi, a volte si ride e altre si piange ma sempre con la gioia che questa iniziativa porta nel cuore di tutto. Piccoli pensieri, fatti col cuore, che hanno donato qualche ora di gioia e serenità agli anziani del Regina Elena che così si sono sentiti meno soli. Agli anziani ho fatto anche una promessa per questo Natale: nel 2025 come Ada Carrara e Uil Pensionati cercheremo di vederci più spesso e collaborare ad altre iniziative, in particolare alle festività principali, perché sono momenti che ci riempiono tutti di gioia".