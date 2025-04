Doni ai baby pazienti dell’Ospedale del cuore

La solidarietà è un gesto semplice e trasversale. Abbraccia tutti, nessuno escluso. E’ questo il leit motif dell’iniziativa di beneficenza organizzata dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nella casa di reclusione di Massa, sotto la direzione di Antonella Venturi (nella foto), che ha in programma per sabato alle 10 una speciale visita all’Ospedale del Cuore.

Con l’approssimarsi delle festività Pasquali, gli operatori hanno infatti promosso un’iniziativa di beneficenza in favore dei bambini ricoverati per cure nella struttura. Una rappresentanza del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere apuano, insieme alla direttrice Venturi e al Comandante del reparto dirigente di Polizia Penitenziaria Antonio Giardino, donerà ai bambini ricoverati dei gadget istituzionali, delle uova di pasqua e altri prodotti igienico-sanitari utili ai piccoli degenti.

Tale iniziativa benefica è stata accolta con favore dal personale medico del polo sanitario, poiché mette in risalto la grande generosità e attenzione verso i bambini bisognosi di cure da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e dell’amministrazione penitenziaria. L’iniziativa che si svolgerà sabato è espressione della missione che vede, tutti i giorni, le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria vicino a chi soffre e a chi presta la propria opera per restituire la speranza di un futuro sereno.