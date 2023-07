Donazione alla Misericordia dal Leo club Agorà

Si è svolta l’iniziativa ’ScopriAmo Massa’, organizzata dal Leo Club Massa e Carrara Agorà e dal suo presidente Andrea Filippini, appuntamento che prevedeva un tour guidato del palazzo vescovile con il museo Diocesano e il Museo Ugo Guidi 2 ed una conviviale al circolo Le Vedute sulle colline del Candia. Parte del ricavato dell’iniziativa è stato donato dal Leo Club alla Fraternita di Misericordia San Francesco. Nei giorni scorsi nella sede della Misericordia il presidente Filippini si è incontrato con l’amministratore della Fraternita Massimiliano Pelliccia al quale ha consegnato il ricavato raccolto durante l’iniziativa. "Siamo grati - ha sottolineato Pelliccia - al presidente Filippini ed ai suoi collaboratori per l’importo raccolto e per il pensiero che hanno avuto nel donarlo alla Misericordia, che lo impegnerà nell’acquisto di un nuovo elettrocardiografo da installare nella nuova ambulanza in arrivo nei prossimi giorni". Il presidente Filippini ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento che ha attirato persone anche dalle province limitrofe e per il contributo del Leo Club alla Misericordia assicurando che la collaborazione tra le due realtà proseguirà anche nei mesi a venire con nuove importanti iniziative. Iniziano intanto le serate de ’La Misericordia incontra...’ sabato alle 17,45. Ospite Silvia Tamberi, scrittrice e collaboratrice del concorso “FantasticHandicap”. Presenta “Gimmy dalle braccia lunghe”, una metafora di inclusione e di accettazione del sé.