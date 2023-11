"Donatori nati": l'incontro tra Claudio Saltari e il Questore Allegra

Il presidente dell’Associazione donatori nati, Claudio Saltari, in compagnia di Luciano Mennonna, membro del consiglio direttivo, hanno fatto visita al questore Santi Allegra. L’Associazione donatori e volontari personale della polizia di Stato onlus, di cui l’ex capo della polizia, Franco Gabrielli, è presidente onorario, è nata nel luglio 2003 grazie all’iniziativa di un gruppo di appartenenti alla polizia per dare impulso e promuovere l’attività della donazione di sangue. La sensibilizzazione sul tema è di attuale interesse, dato che sono sempre maggiori le richieste di riserve di sangue da parte dei presidi ospedalieri, per cui nel panorama delle attività di solidarietà, ’Donatori nati’ va a occupare uno spazio di notevole importanza. Le attività e le finalità dell’associazione sono molteplici, dalla donazione personale, spontanea e gratuita di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, alla diffusione di informazioni in tal senso, dalla collaborazione con altri enti aventi analoghi scopi, al prestare servizi e soccorso nei confronti di persone in difficoltà, che siano economiche o legate alla mancanza di autosufficienza. Un’attività a 360 gradi, illustrata nell’incontro, che ha trovato nel questore Allegra, già al corrente delle specifiche dell’associazione, piena accoglienza e riscontro. E’ certo che sarà dato seguito al tema della sensibilizzazione alla donazione con la programmazione di eventi a breve termine.