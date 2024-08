Don Raffaello scala il Sagro. Escursione e messa ad alta quota

Ottantasei anni e non sentirli per don Raffaello Piagentini, che ieri è salito a piedi sul Monte Sagro per celebrare l’escursione con messa organizzata dal Cai di Carrara. "Presente Don Raffaello ex parroco del Duomo Sant’Andrea di Carrara - spiegano nel gruppo ‘Salviamo il castello di Moneta - Complimenti a don Raffaello Piacentini 86anni per la salita effettuata... il monte Sagro è alto 1.753 metri". Quella di salire sul Sagro per celebrare la messa per don Raffaello è ormai una tradizione, e nonostante gli 86 anni portati benissimo anche ieri non ha voluto rinunciare all’appuntamento. Don Raffaello nonostante non sia più il parroco del Duomo, non si è fermato e continua a dire messa e andare a trovare i suoi malati tutti i giorni con l’energia di un ragazzino. L’immancabile sorriso, le sue battute e il non avere peli sulla lingua sono la ricetta che ha fatto di quest’uomo un prete amato da generazioni di carrarini. Don Raffaello per il centro storico è un punto di riferimento e ha aiutato tante famiglie. "Ma questo non significa che non dirò più messa o non andrò a visitare i malti – aveva raccontato in occasione del suo pensionamento, lo scorso anno – Non c’è solo la messa però. Cristo è presente in corpo, anima e sangue nella messa, però se dico messa e non vado a trovare gli ammalati, che prete sono? Questo dice la mia coscienza, questo significa fare messa. Se non sei un pezzo di marmo o di pietra soffri con loro. Ecco perché continuo a fare il prete. Se Dio mi dà le gambe per andare sul sagro me le dà anche per andare a trovare gli ammalati".