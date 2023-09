Don Piero celebra la prima messa come nuovo parroco

Domenica alle 18 don Piero Albanesi (nella foto con Don Piagentini) assumerà la guida di moderatore dell’Unità pastorale cittadina. La cerimonia presieduta dal vescovo Mario Vaccari si svolgerà in Duomo. Don Piero Albanesi ha 50 anni, è stato ordinato sacerdote nel 2006 e arriva dalla parrocchia Madonna del Cavatore di Bonascola. Come noto don Raffaello Piagentini dopo 37 anni passa il testimone e va nella chiesa di San Michele Arcangelo di Gragnana. La nomina di don Piero segue le decisioni del Consiglio episcopale in vista della riorganizzazione di tutto il territorio ecclesiale. Don Piero svolgerà le sue funzioni in collaborazione con don Cesare Cappè, don Mario Tucci, padre Luigi Sparapani e padre Giovanni Albanese. Mentre Bonascola sarà affidata a don Leonardo Biancalani e Fossone ai Missionari di Maria.