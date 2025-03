Don Giovanni Locatelli Cappellano Ispettore delle Guardie d’Onore

Don Giovanni Locatelli (nella foto), parroco di Lavacchio, conosciuto da molti anche per l’originalità delle sue messe, è stato insignito nei gioni scorsi del titolo di Cappellano Ispettore delle Guardie d’Onore. "E’ da qualche giorno che rifletto con quali parole ringraziare l’istituto nazionale Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon per l’incarico a me affidato dalla presidenza nazionale come Ispettore, e con la qualifica di ’Cerimonie liturgiche’ – dice ’don Giò’, già cavalier di grazia ecclesiastica –. Dopo il nostro Giubileo presso la tomba di San Pietro, avvenuta l’8 febbraio 2025 in Vaticano, ho affidato a lui la nostra natura di uomini, ricchi di storia, di valori, di umanità posta al servizio degli altri. E vero che il Pantheon è la nostra casa, dove si respira la storia e il sacrificio di moltissimi uomini che hanno dato la vita per aver fatto grande questa nostra Italia. I reali rappresentano tutti noi, in quel luogo come segno di speranza e di futuro migliore".

’Don Giò’ esprime gratitudine e ringrazia la presidenza di Ingortp, Ispettore Toscana, Alessandro Santini, i suoi delegati nazionali ed esteri. "La chiesa di San Pietro in Roma – conclude il parroco – è come il Pantheon, la casa di tutte le Guardie d’Onore nell’amore verso il prossimo".