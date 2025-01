Don Euro, parla la legale Montaruli: "Morini è incredulo e sorpreso"

"Gianluca Morini è incredulo e sorpreso". Sono parole di Gemma Montaruli, l’avvocato che ha seguito la vicenda giudiziaria di Morini, conosciuto come Don Euro, 64 anni a marzo, condannato a 6 anni per sostituzione di persona (un episodio) e per estorsione ai danni di monsignor Giovanni Santucci, vescovo di Massa Carrara all’epoca della vicenda giudiziaria che risale agli anni 2012- 2016, oggi vescovo emerito. Una vicenda, quella di Don Euro, che suscitò scalpore e sdegno nei parrocchiani e nell’opinione pubblica per gli atteggiamenti ‘disinvolti’ dell’ex parroco di Caniparola, Massa, Avenza e Fossone e Migliarino, originario di Pontasserchio.

Gianluca Morini è rinchiuso da pochi giorni nell’istituto penitenziario di La Spezia dove dovrà scontare la condanna a 6 anni di reclusione in seguito alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello. In carcere ha incontrato i suoi legali, Gemma Montaruli, Mirco Battaglini e Giovanna Daniele. Battaglini e Daniele hanno seguito il ricorso in Cassazione. L’avvocato Gemma Montaruli, professionista di poche parole, riservata, che ha seguito Gianluca Morini anche sotto il profilo umano, si limita a un breve commento: "La sentenza è passata in giudicato – afferma – e Gianluca Morini è in carcere dove lo abbiamo incontrato. Il nostro ricorso in Cassazione, senza entrare in una valutazione giuridica non facilmente comprensibile, si basava su elementi ritenuti validi anche dalla Procura generale. In questa fase, delicata, aspetteremo di leggere le motivazioni della sentenza della Cassazione. Poi ci rivolgeremo alla Corte Europea sui diritti dell’uomo e valuteremo il modo in cui richiedere che la condanna venga scontata con una modalità cautelare diversa dalla detenzione in carcere. Del resto a Morini è stata riconosciuta, per motivi di salute, una invalidità del 75%. Il Tribunale di Massa ha riconosciuto la semi infermità mentale. Un quadro complesso che va valutato".

La storia di Gianluca Morini è balzata agli onori della cronaca nazionale per il comportamento dell’allora parroco che chiedeva denaro ai fedeli per sostegno alle iniziative religiose ma che spesso, quel denaro, veniva utilizzato per scopi personali: viaggi, cene e altre spese voluttuarie, compresi gli incontri con ragazzi escort. "Ma lasciamo stare i festini a luci rosse – dice con fermezza l’avvocato Montaruli –. E’ necessario scindere la vicenda giudiziaria, che ha prodotto la sentenza di condanna, e quella morale. Dal punto di vista etico e morale Gianluca Morini ha già scontato le conseguenze del suo comportamento. Non dimentichiamo che per 8 anni è stato praticamente chiuso in casa ed è stato ridotto allo stato laicale con un decreto emesso dal Vaticano nel 2018".

L’avvocato Gemma Montaruli non aggiunge altro, ma lascia intendere che alcuni comportamenti tenuti da Gianluca Morini siano una leggenda. "Nessuno – dice – ha presentato denuncia".

Maria Nudi