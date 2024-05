Domenica di note in città. La musica immortale al palco di Piazza Gramsci

CARRARA

Stamani alle 11 il palco della musica di piazza Gramsci ospita un nuovo appuntamento della rassegna ‘Le domeniche del palco’, l’iniziativa del Comune di Carrara per rendere la musica classica accessibile a tutti.

Stavolta ad esibirsi saranno il quartetto di sassofoni del liceo musicale ’Palma’ di Massa e il gruppo del Conservatorio di musica ’Puccini’ della Spezia. Due formazioni musicali di comprovato talento. Sarà l’occasione per trascorrere una bella mattina musicale in pieno centro e applaudire questi giovani talenti, che con questa iniziativa cercheranno di coinvolgere il pubblico guidandolo musicalmente in un tour di note.

Il programma della rassegna è stato studiato dai docenti della scuola di musica ‘Città di Carrara’, che come sempre mette in repertorio brani capaci di entusiasmare il pubblico. Il repertorio scelto per i concerti, infatti, comprende musiche celebri e accattivanti, di fruibile ascolto e adatte a creare una atmosfera piacevole in un luogo all’aperto.

Un ciclo di appuntamenti per trascorrere la domenica mattina all’insegna della musica, ma anche un modo per rivitalizzare la città offrendo ai giovani l’opportunità di esibirsi e dimostrare al pubblico il loro valore musicale. Ad inaugurare ‘Le domeniche del palco’ è stata domenica 5 maggio la formazione del quartetto di sassofonisti ‘Saxie Quartet’, diretto dalla docente Francesca Corsi. La rassegna è promossa dal Comune di Carrara ed è a cura della scuola comunale di musica ‘Città di Carrara’, in collaborazione con il liceo musicale Palma di Massa e il Conservatorio Puccini di Spezia. Il 26 maggio sarà la volta, invece, dell’Orchestra dei fiati del liceo ’Palma’ di Massa. Queste ensemble strumentali si adattano bene all’acustica e allo spazio all’aperto del palco della Musica: ottoni, fiati e percussioni, sono strumenti musicali che non necessitano di amplificazioni. Un’iniziativa per avvicinare il pubblico alla musica e un modo per valorizzare il palco di piazza Gramsci, una delle strutture più amate del centro cittadino.