Domenica delle Palme con una speciale rappresentazione in costume

La domenica delle Palme a Castagnola per la prima volta si è arricchita di una rappresentazione in costume organizzata dalla confraternita della parrocchia assieme all’associazione La Palma. Alcuni paesani si sono improvvisati figuranti per un giorno così da portare in scena l’entrata di Gesù a Gerusalemme: il corteo è partito da vicolo del Convento per poi proseguire lungo via Castagnola di Sopra e arrivare alla piazza conosciuta per i coccodrilli in marmo di Girolamo Ciulla dove c’è stata la cerimonia di benedizione delle palme e dei rami di ulivo. La cerimonia si è spostata poi dentro la chiesa della parrocchia della Madonna del Pianto per la santa messa officiata da don Carlo Alberto Tongiani. All’iniziativa hanno partecipato i ministranti, la confraternita della parrocchia, chierichetti e l’associazione La Palma.