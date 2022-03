Dogliani e larderia Mafalda al Taste di Firenze

Carrara a testa alta al Taste di Firenze. Le nostre eccellenze in vetrina alla fiera del gusto: i dolci del Biscottificio Piemonte e i salumi dell’antica larderia Mafalda selezionati tra i protagonisti alla Fortezza da basso dove in questo fine settimana si sta svolgendo la blasonata rassegna. Taste, manifestazione promossa da Pitti Immagine, raccoglie le eccellenze della gastronomia italiana in una tre giorni di degustazioni, eventi e presentazioni.

Il lardo dell’Antica Larderia Mafalda, a Colonnata dal 1928, farà bella mostra di sé e farà conoscere ai visitatori di tutto il mondo i prodotti di questa antica realtà colonnatese.

Tra le new entry di questo 2022 spicca il Biscottificio Piemonte della famiglia Dogliani, che dagli anni ‘50 ci delizia con i dolci, i panettoni e le colombe fatti con il lievito madre originale, lievito che ancora oggi Franco Dogliani rinnova quotidianamente con amore, pazienza e competenza e che garantisce il profumo e la fragranza dei prodotti del biscottificio. Allo stand del Biscottificio saranno presentate le paste lievitate quali panettoni, colombe e focacce dolci e le specialità dei maestri pasticceri come i babà e i cantuccini toscani Igp. "Grazie alla presenza di clienti e buyer italiani e stranieri, il Taste è un importante appuntamento per chi desidera esplorare nuove opportunità per ampliare il proprio mercato, noi presenteremo i nostri prodotti di punta, le nostre unicità" spiegano i Dogliani, che nel corso degli anni hanno lavorato per far crescere l’azienda con costanza. In mostra 450 aziende espositrici, di cui 120 sono nuovi ingressi.

Silvia Landi