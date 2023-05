Presenza di batteri nell’acqua, divieto di balneazione a Marina di Massa

Marina di Massa, 19 maggio 2023 - E’ stato un mese di maggio con il meteo ‘ballerino’, caratterizzato soprattutto da piogge anche copiose che si sono abbattute sul territorio in particolare negli ultimi giorni. Torrenti e fiumi in piena che hanno dilavato gli alvei , magari anche qualche scarico abusivo e la prima frittata in anticipo sulla stagione balneare è fatta. L’analisi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente effettuato sulla costa apuana il 16 maggio ha infatti rilevato uno sforamento dei parametri nel tratto di campionamento chiamato in ‘destra Brugiano’, dove si trovano tre concessioni, ossia due stabilimenti balneari privati Bagno Asciutti e Bagno Milano oltre alla spiaggia libera attrezzata Brugiano. E’ scattato quindi il primo divieto di balneazione, con ordinanza firmata ieri dalla commissaria straordinaria del Comune di Massa, Maria Rosa Trio.

Dato che il campionamento è stato effettuato comunque qualche giorno dopo le piogge intense, alla fine lo sforamento è stato davvero minimo e solo nel tratto in destra Brugiano mentre tutti gli altri punti di campionamento sono risultati in regola. E’ stato superato soltanto il parametro escherichia coli, 691 Mpn (unità di misura per le cellule batteriche in colonna d’acqua) mentre il limite è fissato a 500. Sotto controllo invece la quantità di enterococchi intestinali che sono stati invece calcolati in 20 Mpn, quando il limite è 200.

Insomma, un divieto di balneazione che con tutta probabilità sarà revocato nelle prossime ore, a seguito dei campionamenti effettuati a 48 ore di distanza dall’evento negativo, e rispetto al quale si potrà chiedere che non influisca sulla classifica della qualità delle acque di balneazione: sarà il Comune a dover chiedere per l’appunto il riconoscimento della procedura per inquinamento di breve durata. Peccato che arrivi a pochi giorni di distanza dal riconoscimento della Bandiera Blu per la nostra costa. Il dato confortante è che comunque tutti gli altri punti di campionamento anche su Carrara e Montignoso sono risultati idonei, nonostante le piogge dei giorni scorsi, sperando che l’estate non arrivino altri divieti in piena stagione turistica che sarebbero un pessimo biglietto da visita per il litorale.