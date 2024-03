’Diversamente splendidi’: "Da una sfida per la vita nasce un aiuto agli altri"

Da un grande problema di salute, nasce una concreta opportunità per chi si sta trovando, come lei in passato, in difficoltà. Stiamo parlando di Laura Lucchini, fondatrice di di ’Diversamente Splendidi’, associazione dedita ai pazienti oncologici. Una associazione che sta crescendo dal 2017 e domani alle 17,30, in viale Chiesa 22 a Massa, al primo piano, si inaugurerà la sede. "Sette anni fa, esattamente il 17 agosto – racconta – prendeva vita una nuova associazione nel nostro territorio, da allora abbiamo realizzato innumerevoli iniziative: la prima fu il calendario ’Uniti si vince’ dove le foto scattate dal fotografo Giovanni Giannarelli alle cave di marmo di Carrara, permisero all’associazione con i proventi della vendita di cominciare l’iter delle donazioni, questo perché il punto di forza della stessa è quello di raccogliere fondi per acquistare strumenti ai reparti ospedalieri, oppure alla ricerca".

"Non dimentichiamo – prosegue – l’organizzazione di ’Open day’, realizzati grazie alla disponibilità dei medici e dottori che si mettono a disposizione per la cittadinanza. Open day per la prevenzione. Attività fisiche, camminate, tavole rotonde, talk show. Ho fatto questo progetto – prosegue –, sfruttando il mio punto di forza, il mio lavoro di marketing. Ho fondato l’associazione il giorno del mio compleanno con un gruppo di persone. Nel cda siamo tutte donne. I numeri dello scorso hanno parlano di almeno 300 persone iscritte, ora stiamo aprendo le nuove adesioni...".

Il pomeriggio comincerà con la presentazione della mostra fotografica realizzata da Selenia Eyre ’Donne come noi’, in collaborazione con associazione culturale ’Insieme’ e ’Diari Toscani’, sarà presentata la psicologa Anna Lalli.

Ci sarà poi la presentazione del progetto ’Star dust’ di Maurizio Fruzzetti, body painter per ’Diversamente splendidi’. Prevista anche una tavola rotonda sulla prevenzione oncologica con i medici tenuta da Gianni Baldetti, Antonella Vigani, Laura Iardella, Dante Cesaretti, Roberto Marrai, Aldo Casani, Simona Perseo, Ernesto Dazzini, Giulia Manfredini, Ilaria Vettorini, Linda Della Bona, Vasco Merciadri, Angelo Monteleone, Nicola Santobianchi.

"Il Cda ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno. Sarà possibile associarsi durante l’evento". Il Cda è formato da Laura Lucchini, Paola Sesti, Valentina Convalle, Antonella Vigani, Paola Magni, Carolina Violi, Ilaria Canestrelli.