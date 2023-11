Distributore di tessere per l’acqua

Un totem consentirà a breve di distribuire in modo automatico le per la “casetta dell’acqua” di Fivizzano. Viene chiamata anche “l’acqua del Sindaco”, quella che sgorga dalle fontane delle ‘Oasi del Pellegrino’, una ubicata già da anni nella piazza dei Parchi alla Stazione di Rometta-Soliera, l’altra realizzata più di recente nella piazza delle Corriere a Fivizzano capoluogo. E l’acqua del sindaco dai due distributori automatici arriva naturale refrigerata oppure gassata, al costo di 5 centesimi il litro. Le “casette dell’acqua”, così come vengono indicate, sono operative anche la notte, illuminate in modo da essere sempre fruibili da parte dei cittadini e della gente di passaggio. Adesso, la struttura posizionata a Fivizzano nella piazza da dove partono gli autobus, sarà arricchita con un totem da muro con un distributore di tessere per la “casetta”. Il totem consentirà di acquistare in qualsiasi momento la tessera necessaria a prelevare l’acqua.

Il servizio, sottolineano il sindaco Giannetti e il suo vice Poleschi, consentirà anche di ricaricare le tessere già emesse. Il totem sarà poisizione in un punto più controllabile e dove potranno aggiornarlo sia il gestore, che il Comune o chi sarà comunque incaricato ad occuparsene. Tutti potranno utilizzare il circuito delle “case dell’acqua” utilizzando esclusivamente la tessera, e pertanto non ci sarà denaro fisico nell’erogatore dell’acqua e la gestione sarà molto più semplice. Il serve, spiegano gli amministratori, consentirà di chiudere il "percorso della casetta dell’acqua a Fivizzano capoluogo".

Roberto Oligeri