Disservizi su rifiuti e pulizia. Nausicaa, appello della Cisl: "Servono nuove assunzioni"

Bidoni dell’immondizia stracolmi, sporcizia per le strade e incuria nel servizio di spazzamento. Un’istantanea della situazione di inadeguatezza che incombe sul territorio di Carrara secondo il sindacato Fit-Cisl, uno spettacolo che non è più sopportato dai cittadini che aumentano le loro lamentele. Interviene a gamba tesa sui servizi legati al decoro della città il segretario di Fit-Cisl Massa Carrara Toscana Nord Luca Mannini.

"È da più di un anno che alle riunioni aziendali di Nausicaa, Fit-Cisl chiede alla direzione aziendale assunzioni – ricorda – per sopperire a quella carenza di organico ormai evidente, visti anche i continui straordinari richiesti al personale, e confermata dai numerosi articoli di stampa dei cittadini pubblicati nell’ultimo periodo nei quali viene puntato il dito verso una città sporca con un servizio di raccolta e spazzamento non degno di Carrara e della ‘vecchia’ società Amia che per anni ha operato ottimamente".

Il segretario fa riferimento anche ad una raccolta di carta non adeguata che, durante le festività natalizie, anziché aumentare come la logica imporrebbe, è invece diminuita. " Nel merito - aggiunge Mannini – a noi risulta sia stata soppressa la raccolta della carta giovedì 28 dicembre. Se fosse confermato sarebbe una cosa molto grave visto che vuol dire aver relegato la raccolta della carta ad una cadenza quindicinale durante queste feste. Una situazione difficile da comprendere e digerire, visti anche i tanti ragazzi presenti nella nuova graduatoria di personale pronti a essere assunti".

Voci di corridoio, secondo il segretario Fit-Cisl, riferiscono che a fine anno Nausicaa assumerà 8 o 9 persone, ma queste secondo Mannini non risolveranno la carenza di personale "visto che andranno solo a sostituire parzialmente il personale interinale in scadenza il 31 dicembre e pertanto il saldo dei dipendenti rimarrà in rosso andando ulteriormente ad incrementare l’attuale sotto organico". "L’impressione di Fit-Cisl – prosegue – è che la direzione di Nausicaa, stia recuperando risorse dal settore Igiene urbana per convogliarle negli altri settori che rimarranno a Nausicaa dopo lo scorporo del prossimo anno del settore ambientale che confluirà in Cermec sotto le effigi di Reti Ambiente".

Mannini spera di essere smentito dai fatti perché, sottolinea ancora, " ciò equivarrebbe a nuove assunzioni a garanzia di un servizio essenziale per i cittadini e per la salvaguardia del personale visto che nuove assunzioni alleggerirebbero il carico di lavoro sugli attuali dipendenti che svolgono quotidianamente una mansione, quella della raccolta rifiuti, altamente usurante per il fisico. Come di norma un motore che viaggia costantemente a 200 all’ora si usura prima di uno che viaggia a 100 all’ora, lo stesso concetto riguarda il personale. Se si impiega troppo si usura velocemente...".