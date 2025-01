Disco verde al bilancio di previsione. Nel 2025 anche un campus gratuito

Il Consiglio comunale di Mulazzo nell’ultima seduta ha approvato il bilancio di previsione per il 2025. In primo piano le principali criticità del territorio, come la sicurezza stradale, la gestione dei dissesti idrogeologici e la prevenzione delle frane. Il budget rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del territorio, puntando al completamento di opere avviate e all’attuazione di nuovi interventi. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione comunale resta il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture a beneficio della comunità, mantenendo i conti in ordine ed in equilibrio. Grazie a una costante collaborazione con enti nazionali, regionali e il Dipartimento di Protezione Civile, numerosi interventi sono già in corso, mentre altri prenderanno il via nei prossimi mesi. Le principali opere previste sono la regimazione delle acque e il consolidamento del muro su viabilità Gavedo (231.000 euro); la sistemazione della piazza di Pieve (84.500); gli interventi sulle acque meteoriche: Groppoli (via Lavaggio e Serla), Arpiola (via Liberazione), località Carbonara; il ripristino del tetto di Palazzo Malaspina a Mulazzo; la manutenzione straordinaria dei cimiteri di Mulazzo, Groppoli e Gavedo e la riqualificazione del comunale. Inoltre, sono state introdotte nuove misure a sostegno di famiglie in difficoltà, nuovi resident, attività economiche, studenti, con il pacchetto scuola. Nel 2025 oltre 1.300.000 euro saranno destinati all’acquisto di beni e servizi fondamentali, tra cui politiche sociali, servizio educativo del nido Nenè, trasporto scolastico e pubblico locale, manutenzione stradale, culturale e turistica, valorizzazione della rete escursionistica e delle produzioni locali.

Grazie alla sinergia con altre istituzioni, sono stati ottenuti importanti risultati, tra cui il potenziamento del depuratore di Arpiola da parte di Gaia Spa per migliorare il trattamento delle acque di Mulazzo capoluogo, Arpiola e Groppoli. Ma nel corso dell’anno potrebbero essere avviati i lavori di manutenzione sulla viabilità provinciale in località Lusuolo per la sua riapertura e quelli della SP 69 per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione grazie anche all’interessamento della Regione Toscana. Per quanto riguarda giovani, cultura e comunità il 2025 porterà il Campus estivo gratuito per i giovani, progetti innovativi dedicati a musica e teatro e un programma culturale diffuso per valorizzare musei, tradizioni e spazi storici.

Natalino Benacci