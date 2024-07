Disagi a Fontia per autobus e corse saltate

"Solo una capillare soprattutto nelle zone extraurbane, periferie". La denuncia arriva da Legambiente dopo i numerosi disservizi che si sono verificati nei paesi a monte, in particolare e Fontia. "Moltissime città italiane hanno investito nel trasporto pubblico e attuato politiche per incentivare il trasporto pubblico come ad esempio sconti al cinema – proseguono gli ambientalisti –, teatro o strutture sportive. Nella nostra città invece il trasporto pubblico è sempre più carente. I paesi a monte sono sempre più isolati, le linee sono pochissime, e i disservizi quotidiani. Nelle ultime settimane i cittadini di Fontia sono stati lasciati a piedi, infatti la linea diretta a Ortonovo delle 13,30 almeno 3 volte a settimana salta, e a nulla sono valsi i vari reclami al numero verde, le mail ad Atbus. Spesso all’uscita dal lavoro le cittadine e i cittadini di Fontia sono rimasti nella calura di piazza Matteotti a causa del taglio della corsa delle 13,30, con corsa successiva programmata (ma non garantita) alle 18,30". "Ultimamente alcuni di essi devono prendere le linee dell’operatore ligure per arrivare a Ortonovo facendo cambio autobus a Casano e gli ultimi 2 km a piedi – proseguono da Legambiente. Non è accettabile che quotidianamente si sia in balia degli eventi e si attenda spesso invano il bus per tornare a casa dal lavoro o da scuola. Questa mancanza di mezzi pubblici comporta anche uno spopolamento di interi paesi lasciandoli così sempre più nel degrado rendendoli terreno fertile per delinquenza e spacciatori. I cittadini dei paesi a monte sono cittadini di serie b? Non è più accettabile questa situazione e visto che i reclami sono stati vani, i cittadini di Fontia sono pronti ad agire in tutte le sedie opportune per vedere tutelati i propri diritti".