’Dinner in jazz’. Nico Gori 4tet per la chiusura

Si tiene questa sera alla Locanda de Banchieri di Fosdinovo ’Dinner in Jazz’, l’iniziativa che chiude la stagione estiva del locale. Un’altra esclusiva serata in cui i percorsi gastronomici dello chef Giacomo Devoto troveranno nuova sintonia sulle note jazz live grazie alla musica del Nico Gori 4Tet. Nel corso della serata si esibirà, infatti, un quartetto i cui componenti vantano collaborazioni internazionali con importanti musicisti jazz. Nico Gori, clarinettista e sassofonista, si è cimentato in vari generi musicali (classica, funk e acid jazz) ma è in ambito jazz che ha saputo meglio distinguersi come solista. Lo attestano le prestigiose collaborazioni con Stefano Bollani (nei gruppi Carioca e I Visionari), Lee Konitz, Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Tom Harrell e la Vienna Art Orchestra. Al piano Gori è coadiuvato dal consueto estro di Daniele Gorgone, presente a tutti gli appuntamenti di ’Dinner in Jazz’. Al contrabbasso esprime la sua valente energia Carlo Bavetta. I ritmi percussivi sono governati dalla sapiente esperienza di Pasquale Fiore, un artista tra i più quotati batteristi del panorama jazz. Insomma, una serata da non perdere, un appuntamento in cui l’arte della cucina e della musica si esprimono al massimo del gusto.

Il menù prevede: sciabola in nero ai limoni canditi; cipollotto ripieno, capperi di Salina e carpaccio di cernia; spaghetto ai 5 pomodori dell’orto; baccalà in salsa romesco; in tramezzo di astice, granchio e lardo; barbabietola, caramello e cioccolato. Per informazioni, tel. 333 1849263.