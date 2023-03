Dinastia del commercio Sulle orme del nonno Stefano Tognozzi si riprende la gelateria

In città torna il gelato artigianale, quello che ha reso Gusmano Tognozzi il re del gelato per intere generazioni di carraresi. E che era buono lo dimostrava la fila che c’era sempre fuori dalla gelateria di via Verdi (aperta nel lontano 1947), specialmente il sabato sera o la domenica a pranzo quando le famiglie si riunivano per stare assieme e preferivano la vaschetta di gelato al solito vassoio di paste. Oggi alle 16 in via Roma la storia si ripeterà con la nuova gestione della gelateria da parte della famiglia Tognozzi.

Il nipote Stefano, figlio della celebre Franca della pizzeria Tognozzi, assieme alla moglie Tiziana ha deciso di riprendersi la storica gelateria di famiglia e riportarla agli antichi splendori della gestione del nonno, ma soprattutto di restituire alla città il suo tempio del gelato. Dopo la fortunata gestione Tognozzi la gelateria di via Verdi si era spostata in via Roma, dove si trova adesso, ma per decenni a gestirla non erano più stati i fondatori. E ora Stefano dopo anni passati dietro il banco della pizzeria di famiglia Franca di via Santa Maria, ha deciso di fare il grande passo e raccogliere il testimone del nonno Gusmano e lanciarsi in questa nuova avventura. "Sicuramente mio nonno Gusmano sarebbe contentissimo di vedere suo nipote alla guida dell’attività di famiglia – racconta Stefano –. Riaprire e rilanciare anche nei momenti più difficili di Carrara centro è un dovere per chi ama la città. Mi auguro che anche altri seguano il mio esempio e decidano di rilanciare il commercio. Il nostro gelato tornerà buono e genuino come quello del nonno, e per farlo abbiamo chiesto l’aiuto di un grande esperto di gelato come è Nicola Pieruccini".

Alessandra Poggi