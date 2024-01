Differenziata. Scoppia la bagarre

Il mancato ritiro della carta nel periodo festivo si è trasformato in un ciclone di proteste. Tutti contro Nausicaa e l’assessore alle partecipate Carlo Orlandi: dai singoli cittadini agli amministratori di condominio. Sulla questione dei disservizi e della sporcizia è scesa in campo persino la Fit Cisl di Massa Carrara, che per bocca del suo segretario generale Luca Mannini ha chiesto nuove assunzioni a Nausicaa per sopperire alla carenza di organico. E così dopo l’amministratrice Michela Pinelli a rivolgersi al nostro giornale stavolta è Francesco Sergiampietri, anche lui amministratore di diversi palazzi, tra cui un super condominio. "Dopo aver fatto un giro mi sono reso conto che ci sono condomini di serie A e condomini di serie B – scrive Sergiampietri –. Come ormai noto a tutti nei giorni seguenti le festività natalizie Nausicaa ha pensato bene di non effettuare il servizio di ritiro carta, andando a creare situazioni poco igieniche, non decorose e pericolose per il rischio di possibili incendi a causa dei soliti botti di fine anno nelle isole ecologiche condominiali. Chi vive in appartamento, infatti, non ha di solito ampi spazi per tenersi in casa i rifiuti ed è costretto a conferirli nelle apposite aree. La cosa strana è che proprio tra Natale e Capodanno in certi condomini sia avvenuto il regolare ritiro della carta – prosegue l’amministratore –. Sorge il dubbio che lì ci vivano persone con cariche o incarichi tali da poter avere un trattamento di favore? Il dato di fatto è che a prescindere dal motivo o dal sospetto, a Carrara ci sia stata una distinzione tra condomini di serie A e altri, più numerosi di serie B. I condomini residenti e chi li amministra ringraziano ironicamente". Sergiampietri parla poi di problemi antichi. "Ho numerosi condomini – conclude l’amministratore – e con Nausicaa ci sono problemi pregressi. Per esempio nel super condominio con 18 famiglie ci sono solo due bidoni per il secco e sinceramente sono un po’ pochini. Ho fatto presente il problema innumerevoli volte, ma senza ottenere una soluzione".

Alessandra Poggi