"Differenziata ko durante le feste. I cittadini non sono stati informati"

I cambiamenti dell’orario di raccolta differenziata stanno generando un po’ di confusione e conseguenti disservizi. A segnalare il problema è l’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola. Così il presidente, Vincenzo Ozioso: "Nella speranza che questo non si ripeta in altre occasioni, informiamo che la modifica durante le festività dei giorni prestabiliti per la raccolta differenziata ha creato nella borgata, e presumibilmente in tutta la città, un forte disservizio. La plastica non è stata raccolta nei giorni del 25 dicembre e 1 gennaio, e questo era comprensibile, ma francamente non si capisce perché la carta non sia stata raccolta il 2 gennaio, giorno in cui invece si raccoglierà il vetro anziché il sabato, come di solito. La confusione si protrarrà anche nei giorni successivi. Queste modifiche che al profano appaiono cervellotiche – prosegue Ozioso - sono certamente dettate da ragioni organizzative che a noi sfuggono ma che dovevano essere spiegate con qualche avvertimento tramite la stampa o almeno con volantinaggio ; invece i cittadini sono risultati all’oscuro, tranne qualche volenteroso che nel dubbio si è avventurato sul sito Asmiu. Superfluo dire che come al solito all’Asmiu telefonicamente non risponde nessuno o la linea è sempre "occupata".