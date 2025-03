Dibattito pubblico sulla scuola. L’iniziativa del Partito democratico

Un incontro per riflettere sul futuro della scuola: parole che diventano azione. Parlare di scuola e della scuola che vogliamo è un dovere urgente, perché il sistema di istruzione è il luogo di formazione del futuro. Per questo - spiega il Pd - abbiamo organizzato un’iniziativa rivolta a tutte le persone che vivono la scuola quotidianamente: docenti, genitori, alunni e alunne. L’obiettivo è stimolare un momento di riflessione sulle “parole sporgenti“ che sentiamo la necessità di pronunciare. A partire dalla discussione di un documento redatto dal Partito Democratico nazionale ci confronteremo su parole chiave che possono trasformarsi in azione concreta.

Sarà un dibattito aperto dove ognuno potrà contribuire attivamente, anche tramite un link dedicato, con idee e proposte per il presente e il futuro del sistema scolastico. L’incontro è venerdì alle 17.30 a Palazzo Ducale, ci sarà l’onorevole Irene Manzi, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il pedagogista Augusto Borsi e i sindacati. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://partitodemocratico.it/appunti-per-la-scuola-di-oggi-e-di-domani/