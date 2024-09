Dialoghi con Bonugli e Adragna

“La poesia non cerca seguaci, cerca amanti”, con queste parole Federico Garcia Lorca invitava il pubblico ad avvicinarci a questo genere letterario e con queste stesse parole è promosso l’appuntamento in programma sabato 14 alle 18.30 al Castello di Pontebosio, Licciana Nardi per la presentazione dei libri del poeta apuano Maurizio Bonugli dal titolo “A ben vedere” e della poetessa siciliana Cristina Adragna dal titolo “Di me e di te”. Un evento dedicato ai dialoghi poetici sull’amore con due modalità espressive opposte per stile e per simbologia, ma che si incontrano per raccontare le emozioni di un sentimento declinato secondo il proprio linguaggio personale. Gli autori saranno intervistati dalla giornalista Laura Sacchetti e la studiosa di poesia Silvana Cannoni interverrà per illustrare le due diverse poetiche. Interventi musicali del Maestro violinista Andrea Cardinale.