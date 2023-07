Derubato in centro e in pieno giorno mentre preleva dal bancomat

Città insicura. In pieno pomeriggio nella centralissima piaza Ingolstadt, un uomo di 63 anni stava svolgendo normali operazioni diprelievo al bancomat della banca Unicredit quando è stato avvicinato da un malvivente che, con una spinta si è impossessato della postazione e presa la tessera e con,il codice già inserito lo ha allonanato e ha continuato l’operazione prelevando 2mila euro. In pochissimo tempo si è poi dileguato a bordo di un’auto condotta da un complice che lo attendeva nei paraggi. Al malcapitato non è rimasto altro da fare, riavutosi dallo choc, di andare alla più vicina stazione dei carabinieri e denunciare l’accaduto. Adesso il comando dell’Arma, diretto dal maggiore Cristiano Marella, ha aperto le indagini: si cerca uno straniero secondo la ricostruzione del 63enne. L’uomo parlava una lingua straniera.